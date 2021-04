Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an einem Pkw

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Algermissen (Sti). Am 16.04.2021 ist es in dem Zeitraum von 07.30 Uhr bis 14.30 Uhr in Algermissen zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. Der beschädigte rote VW Golf war in der Pestalozzistraße, in Höhe der dortigen Kindertagesstätte, geparkt. Ein bislang unbekannter Täter hat die Motorhaube dieses Pkw zerkratzt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell