POL-HI: Täter überrascht Wohnungsmieterin/ Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In der Nacht zu Samstag, 17.04.2021, suchte ein unbekannter Täter gegen 04:30 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Steuerwalder Straße in Hildesheim auf, öffnete gewaltsam die Wohnungstür einer jungen Frau und betrat die Räumlichkeiten. In der Wohnung nahm der Täter eine Handtasche mit Bargeld und elektronischen Geräten an sich. Danach begab sich der Unbekannte in das dortige Wohnzimmer, wo die Mieterin schlief und aufwachte. Der Täter bemerkte dies und flüchtete sofort.

Die Handtasche wurde im Nahbereich ohne Inhalt aufgefunden. Nach Angaben der Frau habe es sich bei dem Täter um einen Mann gehandelt, der ca. 180 cm groß war und eine schwarze Jacke trug.

Zeugen, die im Bereich Steuerwalder Straße, Martin-Luther- Straße, Cheruskerring in der besagten Nacht verdächtige Beobachtungen getätigt haben, mögen sich bitte mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung setzen.

