Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche - Unfallfluchten - Brennendes Holzlager - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 31 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Unfall am Montagabend zu. Kurz vor Mitternacht befuhr er mit seinem E-Bike die Schafgasse bergabwärts, wo er infolge Alkoholkonsums gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Fiat fuhr. Der Radler prallte mit dem Kopf gegen die Heckscheibe des Fahrzeuges und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug er keinen Schutzhelm. Der 31-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht; der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Wer hat den Unfall gesehen?

Eigenen Angaben zufolge wurde ein 25-jähriger Radfahrer am Montagabend gegen 19.30 Uhr im Bereich einer Tankstelle in der Ellwanger Straße in Wasseralfingen von einem Pkw erfasst, wobei er leicht verletzt wurde. Das Fahrzeug, bei dem es sich um einen dunklen BMW handeln soll, fuhr nach dem Unfall davon, ohne sich um den Radler zu kümmern. Der 25-Jährige, der aufgrund zu viel Alkohol keine genauen Angaben zum Unfallhergang machen konnte, wurde ins Krankenhaus gebracht. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen. Der junge Mann gab zudem an, dass eine Frau erste Hilfe geleistet habe; auch sie wird gebeten, sich unter der genannten Telefonnummer zu melden.

Lauchheim: Parkrempler

Zeitgleich parkten eine 39-jährige BMW-Fahrerin und eine 34 Jahre alte VW-Fahrerin ihre Fahrzeuge am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr in der Lindenstraße aus. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro entstand.

Aalen: Aufgefahren

Auf der Wellandstraße fuhr eine 53-Jährige am Montagnachmittag kurz vor 16.30 Uhr mit ihrem VW Polo auf den Audi Q 3 eines 40-Jährigen auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Ellwangen: Bei Einbruch beobachtet

Gegen 22.40 Uhr am Montagabend verständigte ein Zeuge die Polizei, nachdem er zwei bislang unbekannte Männer bei einem Einbruch in der Robert-Bosch-Straße beobachtet hatte. Die Täter flüchteten mit einem dunklen Fahrzeug, bei dem es sich möglicherweise um einen VW Sharan oder einen Opel Zafira handeln könnte, in Richtung Schafhof. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, an denen mehrere Streifenwagen beteiligt waren, konnten die mutmaßlichen Einbrecher nicht gefunden werden. Der Zeuge beschrieb beide Täter als ca. 190 cm groß mit Kurzhaarfrisur. Beide trugen langärmelige dunkle Kleidung. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Rosenberg: Hozlager brennt

Im Bereich Herlingshof, auf der gegenüberliegenden Seite beim Herlingsweiher, brannte am Montagabend gegen 19.30 Uhr ein Holzlager vor einem Bauwagen, der als Treffpunkt von Jugendlichen benutzt wird. In dem Bauwagen wurde der Großteil des Inventars durch die große Hitzeeinwirkung zerstört bzw. beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen auf eine Pumpstation sowie Bäume und Sträucher konnte verhindert werden. Da eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden von der Polizei entsprechende Ermittlungen aufgenommen; der Brandort wird dazu durch Beamte der Kriminaltechnik untersucht.

Schwäbisch Gmünd: Computermonitore bei Einbruch entwendet

Bereits am Sonntagabend gegen 23 Uhr drang ein Unbekannter in ein Gebäude in der Spitzäckerstraße ein, wo er sämtliche Räumlichkeiten durchsuchte und nach ersten Erkenntnissen zumindest drei Computermonitore entwendete. Nähere Angaben über den Wert und die Marke können derzeit noch nicht genannt werden. Der Polizeiposten Heubach bittet um Hinweise unter der Tel.: 07173/8776.

Heubach: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Montagnachmittag zwischen 14.30 und 16.40 Uhr einen Schaden von rund 2000 Euro, als er einen Opel Meriva beschädigte, der in der Straße Alte Steige abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Lorch: Vorfahrt missachtet - Radfahrerin schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall, der sich auf der Mühlstraße ereignete, wurde eine 62 Jahre alte Fahrradfahrerin am Montagnachmittag schwer verletzt. Ein 33-Jähriger hatte die Radlerin beim Abbiegen übersehen und mit seinem VW erfasst. Die 62-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell