Polizeidirektion Hannover

POL-H: Laatzen-Rethen: 11-Jähriger von Auto erfasst

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 10.06.2021, hat ein Auto einen Jungen auf der Hildesheimer Straße in Laatzen erfasst. Das Kind erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr ein 40-Jähriger gegen 14:30 Uhr mit seinem Pkw der Marke Opel die Hildesheimer Straße in Richtung stadteinwärts entlang. In Höhe der Stadtbahnhaltestelle "Rethen-Nord" querte ein 11-jähriger Junge von rechts kommend die Fahrbahn. Der Autofahrer schaffte es nicht mehr rechtzeitig abzubremsen und das Kind wurde vom Opel erfasst. Der 11-Jährige kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme wurde die Hildesheimer Straße in dem Bereich kurzfristig gesperrt. Der Junge erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und kam für weitere medizinische Untersuchungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Gegen den 40-jährigen Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. /bo, ram

