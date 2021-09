Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Trickdiebstahl, Nachtragsmeldung zum Brand in Maubach, Einbruch, Körperverletzung, Unfälle

Aalen (ots)

Auenwald-Hohnweiler: Trickdiebstahl

Ein unbekanntes Paar drängte sich am Montag gegen 11:00 Uhr unter dem Vorwand betteln zu wollen in die Wohnung einer 83-Jährien in der Straße Am Asang. Dort wurde die Seniorin von den beiden immer wieder abgelenkt, während sich die weibliche Täterin in der Wohnung auf der Suche nach Diebesgut in der Wohnung umherbewegte. Letztlich entwendeten die beiden Schmuck aus dem Schlafzimmer der Dame.

Der männliche Täter wird als ca. 170cm groß beschrieben. Er war wohl Mitte 30, hatte dunkle Haare, keinen Bart und keine Brille. Er hatte eine zierliche Figur und soll laut Zeugin ungarisch ausgesehen haben. Seine weibliche Komplizin war ebenfalls Mitte 30 und zierlich gebaut. Sie trug ihre schwarzen Haare als Hochsteckfrisur. Bei beiden Tätern ist nichts zu deren Kleidung bekannt.

Die Polizei Weissach im Tal bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07191 35260.

Backnang-Maubach: Brand in Schulsporthalle - Kinder haben gezündelt

Nach dem Brand einer Schulsporthalle im Stubener Weg am Freitagabend gegen 19:50 Uhr bei dem ein Sachschaden von rund 10.000 Euro an dem Gebäude entstand, konnte die mutmaßliche Brandursache ermittelt werden. Am Sonntag meldete sich ein Vater mit seinem neunjährigen Sohn. Der Sohn gab an, mit zwei weitere Kindern neben der Halle einen Brand verursacht zu haben. Eine Passantin habe die Kinder entdeckt und den Brand gelöscht.

Ursprüngliche Meldung vom 25.09.2021, 15:12 Uhr:

Backnang-Maubach: Brand in Schulsporthalle

Am Freitagabend gegen 19:50 Uhr geriet die Außenfassade der Sporthalle im Stubener Weg in Brand. Der Löscheinsatz der Feuerwehr aus Backnang, die mit 7 Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort war, konnte eine weitere Ausbreitung am und im Gebäude verhindern. Die zu dem Zeitpunkt in der Sporthalle trainierende Sportmannschaft konnte den Rauch rechtzeitig erkennen und verließ die Halle, ohne dass Personen zu Schaden kamen. Der entstandene Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch das Polizeirevier Backnang aufgenommen.

Die Polizei Backnang bittet die Passantin und weitere Zeugen sich unter Telefon 07191 909-0 zu melden.

Schorndorf: Diebstahl von Pedelecs

Zwischen Freitag, 10:00 Uhr und Montag, 9:00 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Erlenstraße. Hier entwendete der Einbrecher zwei Pedelecs der Marke Conway. Zum einen handelte es sich hierbei um ein Mountainbike, Modell Cairon S 429 L, mit Hartail in den Farben Gold und Grau. Zum anderen um ein Trekkingrad, Modell Cairon C427 Trapez S, ebenfalls in Gold und Grau. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 6.200 Euro.

Die Polizei Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07181 204-0.

Kaisersbach: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Montag gegen 15:15 Uhr befuhr ein 65-jähriger Motorradfahrer auf seiner BMW-Maschine die K1894 aus Richtung Gebenweiler in Richtung Kaisersbach. In einer Rechtskurve kam der Biker von der Fahrbahn ab, rutschte über den Grünstreifen in einen Entwässerungsgraben. Diesen durchfuhr er für rund 100 Meter bis er mit einem dortigen Entwässerungsrohr zusammenstieß. Durch den Aufprall wurde das Motorrad ausgehebelt und schleuderte rund 20 Meter weit wieder auf die Fahrbahn. Auch wurde hierbei das Vorderrad abgerissen. Der 65-jährige Fahrer selbst kam im linksseitigen Grünstreifen zum Liegen. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

Winnenden: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 18-Jähriger befuhr am Dienstag gegen 1.45 Uhr die B14 in Richtung Backnang. Bei Nellmersbach kam er mit seinem Alfa Romeo nach eigenen Angaben aufgrund eines Sekundenschlafes von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde die Ölwanne beschädigt, sodass der Alfa nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Zur Beseitigung der Ölspur war zudem die Straßenmeisterei im Einsatz.

Winnenden: Einbruch

Zwischen Freitagmittag und Montagmittag brachen Diebe gewaltsam in ein Gebäude in der Straße Schiefersee ein. Aus einem Büro bzw. Lagerraum wurden verschiedene Werkzeuge, Spraydosen sowie elektronische Schließzylinder entwendet. Der Wert der Gegenstände beläuft sich auf mehr als 1500 Euro. Hinweise auf die Einbrecher werden vom Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegengenommen.

Leutenbach-Nellmersbach: Vorfahrt missachtet

In der Weinbergstraße ereignete sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall, bei dem rund 15.000 Euro Schaden entstand. Ein 46-Jähriger missachtete gegen 12.45 Uhr mit seinem Lkw die Vorfahrt eines 54-jährigen VW-Fahrers. Dieser wurde leicht verletzt. Sein Pkw musste abgeschleppt werden.

Bereits gegen 10.30 Uhr missachtete an der Abfahrt der B14 zur L1120 ein 66 Jahre alter Citroen-Fahrer die Vorfahrt eines 27-jährigen Dacia-Lenkers. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Waiblingen-Neustadt: Durch Schläge verletzt

Ein 32-Jähriger wurde am Montagabend gegen 19.40 Uhr an der Bushaltestelle Neustadt-Bahnhof in der Neustadter Hauptstraße von zwei Jugendlichen körperlich angegangen. Bereits zuvor im Bus wurde er von den beiden provoziert. An der Haltestelle erhielt er dann von mindestens einem der beiden Faustschläge am Kopf, wodurch er zu Boden ging. Mittlerweile kam auch noch ein dritter Jugendlicher hinzu, der wie die anderen mindestens Beleidigungen aussprach. Der 32-Jährige wurde zumindest leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter werden als etwa 15-17 Jahre alt beschrieben. Einer trug weiße Oberbekleidung, ein anderer eine Basecap, der dritte eine Weste. Die Polizei Waiblingen hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet unter Telefon 07151/950422 um weitere Hinweise auf die Gruppe.

