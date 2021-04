Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: PKW-Brand vor der Feuerwache

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Horn-Bad Meinberg (ots)

Am Dienstagabend, den 20.04.2021, wurde die Freiwillige Feuerwehr Horn- Bad Meinberg um 19:29 Uhr durch die Leitstelle des Kreises Lippe zu einem PKW-Brand alarmiert. In unmittelbarer Nähe der Feuerwache Horn, im Kreuzungsbereich Steinheimer Str./Bahnhofstraße./Mittelstr., war ein PKW im Bereich des Motorraumes aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer wurde durch einen Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz mit einem C-Rohr gelöscht. Ausgelaufene Betriebsstoffe des PKW wurden im weiteren Verlauf mit Ölbindemittel abgebunden und das kontaminierte Bindemittel im Anschluß aufgenommen. Zur Ursachenermittlung war die Polizei Lippe vor Ort. Zur Brandursache sowie Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Im Einsatz, der ca. 90 Minuten dauerte, war 1 HLF20 (Hilfeleistungs- Löschgruppenfahrzeug), 1 MTF (Mannschafts- Transportfahrzeug), 1 Streifenwagen der Polizei sowie der Abschleppdienst.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg, übermittelt durch news aktuell