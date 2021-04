Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: Verkehrsunfall zwischen PKW am Krad

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Horn-Bad Meinberg (ots)

Am Mittwoch, dem 31. März 2021, wurde die Freiwillige Feuerwehr Horn- Bad Meinberg um 20:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Krad alarmiert. An der Einsatzstelle wurde der Rettungsdienst bei der Versorgung der insgesamt 3 Patienten unterstützt sowie der Brandschutz aufgrund auslaufender Betriebsstoffe sichergestellt. Diese wurden nach der abgeschlossenen Versorgung der Patienten mit Ölbindemittel abgestreut. Zudem wurde die Unfallstelle großflächig ausgeleuchtet, und somit die Unfallaufnahme und Ermittlungen der Polizei unterstützt. Insgesamt befanden sich 3 Streifenwagen der Polizei, 3 Rettungswagen (RTW), 2 Notärzte, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst (OrgL RD) und der leitende Notarzt (LNA) des Kreises Lippe, sowie seitens der Feuerwehr 2 Löschfahrzeuge (HLF und LF), 1 Mehrzweckfahrzeug (MZF) sowie der Einsatzleiter mit Kommandowagen (KdoW) an der Einsatzstelle. Der Einsatz konnte nach ca. 2,5 Stunden beendet werden. Zur Unfallursache, Schadenshöhe sowie Verletzungen können keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg, übermittelt durch news aktuell