Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: Vier Einsätze innerhalb 90 Minuten

Horn-Bad Meinberg (ots)

Am Donnerstag, den 11.03.2021, wurde die Feuerwehr Horn- Bad Meinberg innerhalb von 90 Minuten zu vier Einsätzen alarmiert. Um 14:41 Uhr alarmierte die Leitstelle des Kreises Lippe die Löschgruppe Veldrom mit dem Stichwort "Baum auf Fahrbahn" auf den Bauernkamp. Der Baum wurde von den Einsatzkräften beseitigt. Um 15:08 Uhr erfolgte ein Alarm für den Löschzug Bad Meinberg sowie den Rettungsdienst mit Noarzt sowie die Polizei. Es musste eine Wohnungstür geöffnet werden, um dem Rettungsdienst die Versorgung eines Patienten zu ermöglichen. Um 16:00 Uhr wurde im Ortsteil Fissenknick ein mit Wasser vollgelaufener Keller gemeldet. Auch an dieser Einsatzstelle war die Polizei vor Ort. Um 16:02 Uhr folgte der vierte Einsatz. Auf der Pyrmonter Str. in Bad Meinberg wurde ebenfalls ein "Baum auf Fahrbahn" gemeldet. Die Erkundung ergab keine Gefährdung für den fließenden Verkehr.

