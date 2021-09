Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: 3000 Euro Schaden durch stinkende Flüssigkeit - Renitente Frau beleidigte Polizeibeamte - 46-Jährige durch Rauch leicht verletzt - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: 46-Jährige durch Rauch leicht verletzt

Eine leichte Rauchgasvergiftung und leichte Verbrennungen zog sich eine 46-Jährige bei einem Brand am Dienstagabend zu. Gegen 22.45 Uhr hatte die Frau einen Topf auf den eingeschalteten Herd gestellt und war dann wohl eingeschlafen. Das Essen verkochte und der Topf fing Feuer, welches sich auf die Küchenzeile ausbreitete und der Rauchmelder auslöste. Von Anwohnern der Straße Im Sonnenwinkel konnte der Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten in ihren Wohnungen bleiben und mussten nicht evakuiert werden.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Lediglich geringer Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr an der Einmündung Friedrichstraße / Friedhofstraße ereignete. Beim Wechseln des Fahrstreifens streifte eine 19-Jährige mit ihrem VW den neben ihr fahrenden Mazda eines 23-Jährigen. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

Oberkochen: Fahrzeug übersehen

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 94-Jähriger am Dienstagvormittag verursachte. Mit seinem Mazda fuhr er vom Fahrbahnrand der Bürgermeister-Bosch-Straße in den fließenden Verkehr ein, wobei er den vorbeifahrenden Skoda Roomster einer 39-Jährigen streifte.

Bopfingen: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3200 zwischen Baldern und Kerkingen erfasste ein 46-Jähriger mit seinem Audi 80 am Mittwochmorgen gegen 5.50 Uhr ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1500 Euro.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Ausparken seines Fiat Ducato beschädigte ein 55-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr einen Chrysler SRT8, der auf einem Parkplatz im Mühlgraben abgestellt war. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Gschwend: Renitente Frau beleidigte Polizeibeamte

Deutlich aggressiv verhielt sich eine 53-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr gegenüber Beamten des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers. Die Frau war an ihrer Wohnanschrift aufgesucht worden, nachdem es zuvor ein Telefonat mit der Polizei gegeben hatte. Als die Beamten bei ihr eintrafen, schrie sie lautstark herum und zeigte sich ansonsten in derart aufgeregtem Zustand, dass sie einem Arzt vorgestellt werden sollte. Während des Transports beleidigte sie die Beamten und bespuckte sie. Die stark alkoholisierte Frau wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 61-Jährige ihren Seat Ibiza am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr an der Einmündung Oberbettringer Straße / Hochbergweg anhalten. Eine 68-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW Polo auf, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Pkw war im toten Winkel

Rund 4000 Euro Schaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen. Kurz vor 7 Uhr wechselte ein 79-Jähriger mit seinem Lkw auf der B 29 in Fahrtrichtung Lorch vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Dabei streifte er den Mercedes Benz eines 61-Jährigen, der sich wohl im toten Winkel befand und daher von dem Lkw-Fahrer nicht gesehen wurde.

Schwäbisch Gmünd: 2000 Euro Schaden

Beim Zurücksetzen seines Opel Astra auf einem Parkplatz in der Weißensteiner Straße beschädigte ein 83-Jähriger am Dienstagvormittag gegen 10.15 Uhr den hinter ihm stehenden VW Touran einer 34-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Neresheim: 3000 Euro Schaden durch stinkende Flüssigkeit

Am Montag zwischen 20 Uhr und 20:15 Uhr wurde der Briefkasten des Polizeiposten Neresheim sowie zwei Fahrzeuge von Mitarbeitern die vor dem Polizeiposten in der Hauptstraße geparkt waren, mit einer übel und stechend riechenden Säure besprüht. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet die Kriminalpolizei Waiblingen unter der Rufnummer 07151/9500

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell