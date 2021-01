Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher flüchten ohne Beute

Bergisch GladbachBergisch Gladbach (ots)

Am Samstagabend (09.01.) gegen 18:00 Uhr sind die Mieter einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhaus in der Ackerstraße zum Einkaufen gefahren.

Als sie gegen 19:20 Uhr zurückkehrten, kamen ihnen zwei verdächtige Männer entgegen, die sich in einem Kleinwagen mit Kölner Kennzeichen zügig entfernten.

In der Wohnung stellten die Geschädigten dann fest, dass in der Küche eine Scheibe eingeschlagen worden ist. Die Täter gelangen aber nicht in die Wohnung und machten keine Beute. Erst im Nachgang wurde den Geschädigten klar, dass sie vermutlich vor dem Haus auf die zwei Einbrecher getroffen sind.

Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um Spuren zu sichern.

Wer Hinweise zu den verdächtigen Personen oder dem Kölner Kleinwagen geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

