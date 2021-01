Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Mit Hammer bewaffnet: 48-Jährige beim Spaziergang ausgeraubt

RösrathRösrath (ots)

Am Freitag (08.01.) versuchte ein mit Hammer bewaffneter 20-jähriger Rösrather in den frühen Morgenstunden eine 48-jährige Rösratherin auszurauben. Der Täter wurde kurze Zeit später von den Beamten festgenommen.

Die Frau war gegen 6:30 Uhr mit ihrem Hund in der Straße Steeg spazieren, als der Mann plötzlich auftauchte und unter Vorhalt des Hammers Geld forderte. Als die Frau angab, kein Geld bei sich zu haben, griff der Täter nach dem Handy der Rösratherin. Der 20-Jährige nahm das Handy kurz in Augenschein, gab es der 48-Jährigen zurück und flüchtete in Richtung Sülztalstraße.

Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnten die Beamten in unmittelbarer Nähe des Tatorts den Tatverdächtigen antreffen. Dieser unternahm noch einen Fluchtversuch, konnte jedoch sofort gestellt und festgenommen werden. (mw)

