Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fußgängerin über den Fuß gefahren und geflüchtet

Bergisch GladbachBergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (07.01.) gegen 16:30 Uhr ist es in der Stationsstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Die Unfallverursacherin flüchtete anschließend mit ihrem Pkw.

Die 62-jährige Gladbacherin ging mit ihrem Ehemann von der Fußgängerzone in Richtung Busbahnhof und nutzte dafür den Fußgängerüberweg. Aus Richtung Paffrath kam zu diesem Zeitpunkt ein roter VW Golf, übersah offenbar die Fußgängerin und fuhr ihr über den Fuß, so dass die Frau stürzte. Der VW hielt wenige Meter weiter kurz an und fuhr dann einfach weiter.

Die Fußgängerin wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Zeuge hatte sich das Kennzeichen des flüchtigen Pkw gemerkt, so dass anschließend Ermittlungen an der Halteranschrift durchgeführt werden konnten.

Die 53-jährige Fahrerin aus Bergisch Gladbach räumte ein, zum Unfallzeitpunkt mit dem VW unterwegs gewesen zu sein. Dass sie der Fußgängerin über den Fuß gefahren ist, will sie nicht bemerkt haben.

Es wurde eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfall sowie fahrlässiger Körperverletzung geschrieben. (ct)

