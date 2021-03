Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter beschädigt Haustür - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - In der Nacht zu Mittwoch (10.03., 01.20 Uhr) ist es am Hamlingdorfer Weg an einer Privatanschrift zu einer Sachbeschädigung an einer Haustür gekommen.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die Hauseingangstür an mehreren Stellen mit einem Gegenstand. Derzeitigen Erkenntnissen nach entwendete der Unbekannte anschließend eine Überwachungskamera.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell