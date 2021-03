Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand in einer Stallung an der Druffeler Straße

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am Montagmorgen (08.03., 08.20 Uhr) wurden Polizei- und Feuerwehrkräfte über den Brand in einer Stallung an der Druffeler Straße informiert.

Der eingesetzte Löschzug konnte das Feuer umgehend löschen. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Es kam zu einem geringen Gebäudeschaden. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge kam es zu einer Verpuffung im Heizungsraum des Gebäudes. Brandursachenermittler gehen von einem technischen Defekt aus.

