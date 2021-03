Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Kita an der Amshausener Straße - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich in der Dienstagnacht (09.03., 00.40 - 07.00 Uhr) gewaltsam Zutritt in eine Kindertagesstätte an der Amshausener Straße verschafft.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge kam es gegen 00.40 Uhr zunächst zu einer Alarmauslösung am Gebäude. Hier kam es nach Angaben der Verantwortlichen zu keinen weiteren Feststellungen, so dass die Polizei hierüber nicht informiert wurde. Ein Zeuge meldete am Dienstagmorgen ein eingeschlagenes Fenster. Eingesetzte Polizeikräfte stellten daraufhin fest, dass sich Einbrecher im Gebäude befunden haben. Zu dem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

