Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidium Rheinpfalz

Kindenheim (ots)

Verpuffung in einem Wohnhaus

In Kindenheim kam es am frühen Sonntagmittag, gegen 11:25 Uhr, zu einer Verpuffung in einem Wohnhaus. Zur Ereigniszeit befanden sich zwei Personen in diesem Wohnhaus. Eine Person erlitt Verletzungen und wird in einem Krankenhaus behandelt. Die zweite Person blieb unverletzt. Zu den Umständen, wie es zu der Verpuffung kam, können aktuell keine Aussagen getroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell