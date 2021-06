Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zweiradfahrer berauscht unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 17.06.21 musste um 09:30 Uhr in der Goethestraße ein 58-jähriger Mofa-Fahrer mit 2,51 Promille festgestellt werden. Um 18:20 Uhr wurde in der Adolf-Kolping-Straße ein E-Scooter, bei dem kein Versicherungskennzeichen montiert war, gestoppt. Der 34-Jährige Lenker des Gefährts verhielt sich derart auffällig, dass der Verdacht auf vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsum bestand. Ein Drogenvortest untermauerte die Verdachtslage. Auch wenn seitens des Fahrers nur der Konsum von Cannabisprodukten eingeräumt wurde, kommt darüber hinaus eine Beeinflussung von Amphetaminen in Frage. Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt und jeweils eine Blutprobe entnommen.

