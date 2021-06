Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrradfahrer stößt mit Kind zusammen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 83-jähriger Fahrradfahrer bog 16.06.2021, um 13:10 Uhr von der Lindenstraße auf die Ludwigsstraße nach rechts ab. Hierbei übersah er die Fußgängerampel, die für ihn "Rot" signalisiert hatte und passierte diese ohne zu bremsen. In diesem Moment überquerte ein 8-Jähriger bei eigener Grünphase die Straße. Es zum Zusammenstoß zwischen den beiden. Der Fahrradfahrer stürzte zu Boden und erlitt Schürfwunden am Arm, der Junge solche am rechten Knie und einen Schock. Beide Unfallbeteiligten wurden vor Ort durch das hinzugerufene DRK medizinisch versorgt.

