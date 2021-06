Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht und ohne Versicherung mit E-Scooter unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 15.06.2021 gegen 18:15 Uhr wurde ein 33-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis mit seinem E-Scooter in der Hauptstraße in Lambrecht durch Beamte der Polizei Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen, da an dessen Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung des Mannes. Ein Vortest vor Ort bestätigte den Verdacht der Trunkenheitsfahrt, weshalb der Fahrer zur Dienststelle verbracht wurde, wo ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen wurde.

Der E-Scooter wurde einem Bekannten des Mannes übergeben.

Der Fahrer muss sich nun in mehreren Strafverfahren, sowie in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

