Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, Lkrs. RW) Junge von Auto erfasst

Zimmern ob Rottweil-Stetten (ots)

In der Lackendorfer Straße ist am Mittwochmittag ein 13 Jahre alter Junge von einem Auto erfasst worden. Der Knabe war aus einem Bus ausgestiegen und hinter diesem auf die Straße gelaufen. Eine 57-jährige Golf-Fahrerin, die wegen des eingeschalteten Warnblinkers am Bus vorsichtig vorbei fuhr, erfasste den Knaben dennoch. Er prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und zog sich mehrere Schürfwunden zu. Der Rettungsdienst versorgte den Jungen vor Ort. Seine Mutter brachte ihn in eine Krankenhaus. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

