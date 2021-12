Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Telefonbetrüger gibt sich als Vollzugsbeamter aus

Rottweil Göllsdorf (ots)

Ein Telefonbetrüger hat am Mittwochmorgen eine Frau aus Göllsdorf erheblich verunsichert, weshalb sie sich an die Polizei wandte. Der Anrufer, der nicht näher beschrieben werden kann, aber unter einer Stuttgarter Vorwahl anrief, gab sich als Beamter der "Vollzugsbehörde Stuttgart" aus. Er erklärte ihr, dass gegen sie ein Pfändungsverfahren eingeleitet wurde und sie eine Nummerntaste am Telefon betätigen soll. Weil sie sich dieses nicht vorstellen konnte, legte sie richtigerweise auf. Die Polizei stellt in letzter Zeit wieder vermehrt Anrufe von Telefonbetrügern im Kreis Rottweil fest. Auch diese Masche jetzt ist nicht ganz neu. Oft wird auch das "Amtsgericht Stuttgart" verwendet, um eine Verunsicherung der Anschlussinhaber zu erreichen und beim Drücken einer Taste auf einen teuren Telefonanschluss umgeleitet. Die Polizei empfiehlt, gegenüber Fremden misstrauisch zu sein und einfach aufzulegen, wenn etwas merkwürdig erscheint. Keinesfalls sollten den Forderungen der Betrüger nachgegeben werden.

