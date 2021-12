Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 08.12.21

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfall auf Pendlerparkplatz

Um 13:25 Uhr befuhr gestern Mittag ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Vogtei die Landstraße in Niederhone in Richtung der B 249. Im Kreuzungsbereich zur Bundesstraße beabsichtigte er rückwärts auf den dortigen Pendlerparkplatz zu fahren. Zu dieser Zeit befuhr ein 21-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau die Landstraße und beabsichtigte nach links auf den Pendlerparkplatz abzubiegen. Beim Einfahren auf den Parkplatz setzte der 28-Jährige mit seinem Pkw unvermittelt zurück und fuhr dadurch gegen die hintere linke Fahrzeugseite des einfahrenden Autos. Schaden: ca. 3500 EUR.

Wildunfälle

Um 02:22 Uhr überquerte vergangene Nacht in der Gemarkung von Waldkappel-Gehau ein Wildschwein die L 3249. Trotz Bremsung konnte ein 23-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR an dem Pkw entstand. Das Wildschwein lief anschließend davon.

In der Gemarkung von Wanfried (B 249) kollidierte vergangene Nacht, um 00:30 Uhr, ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Wanfried mit einem Dachs, der anschließend weiterlief. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Trickdiebstahl

Am gestrigen Dienstag betraten, um 17:30 Uhr, zwei Frauen ein Friseurgeschäft in der Landstraße in Wehretal-Reichensachsen. Eine der Frauen verwickelte die Angestellte in ein Verkaufsgespräch, während es der anderen Frau dadurch gelang das Portmonee aus der Jacke der Angestellten, die an der Garderobe hing, zu entwenden. Schaden: 150 EUR. Die beiden tatverdächtigen Frauen könne wie nachstehend beschrieben werden: 1. Tatverdächtige (Gesprächsführung): ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Figur, osteuropäisches Aussehen, blonde lockige lange Haare, permanent-Make-up-Augenbrauen. Sie sprach gebrochen deutsch und englisch mit osteuropäischen Akzent. Bekleidet war sie mit einem hellen Mantel. 2. Tatverdächtige (Diebstahlshandlung): ca. 35-40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, etwas kräftigere Figur, osteuropäisches Aussehen, dunkle Haare (Dutt). Bekleidet mit einem dunklen Mantel. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 06:07 Uhr befuhr heute Morgen eine 51-jährige aus Herleshausen die B 7 von Datterode kommend in Richtung Wichmannshausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR an dem Pkw entstand. Das Wildschwein wurde durch den Aufprall tödlich verletzt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall ereignete sich heute Morgen, um 07:30 Uhr, auf der B 7 im Kreuzungsbereich zur Orthopädischen Klinik. Zur Unfallzeit musste ein 49-Jähriger aus Treffurt, der in Richtung Fürstenhagen unterwegs war, an der dortigen Ampel verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 44-Jährige aus Eschwege bemerkte dies zu spät und fuhr. Sachschaden: ca. 1800 EUR.

Wildunfall

Um 10:17 Uhr befuhr heute Vormittag ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Melsungen die B 487 aus Hessisch Lichtenau kommend in Fahrtrichtung Retterode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am PKW entstand Sachschaden.

Sachbeschädigung

Gegen 11:00 Uhr wird gestern Vormittag der Polizei gemeldet, dass Unbekannte in der Friedensstraße in Hessisch Lichtenau eine Hausfassade im Bereich des ersten und zweiten Obergeschosses mit Eiern beworfen haben. Der Sachschaden wird mit ca. 150 EUR angegeben. Wildunfall Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl

Am 06.12.21 hielt sich gegen 14:30 Uhr ein 83-Jähriger aus Witzenhausen zum Einkaufen im Lidl-Markt im Laubenweg in Witzenhausen auf. Nach dem Einkauf und der Bezahlung an der Kasse fuhr er zum Herkules-Markt, wo er seinen Einkauf fortsetzte. Als er an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte er das Fehlen seiner Geldbörse. Eine nachträgliche Absuche/ Nachfrage am Lidl-Markt führte nicht zum Auffinden der Geldbörse, so dass von einem Diebstahl oder einer Fundunterschlagung auszugehen ist. Der Schaden wird mit 350 EUR angegeben.

Sachbeschädigung

Gestern Morgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in der Walburger Straße in Witzenhausen die Hauswand der Sparkasse Werra-Meißner mit obszönen Wörtern in blauer Farbe besprüht haben. Ebenfalls betroffen ist der dortige Treppenaufgang. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell