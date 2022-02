Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Autobrand in Tiefgarage am Dr.-Segin-Platz

Warstein (ots)

Am Donnerstag (3. Februar 2022) kam es zu einem Fahrzeugbrand in der Tiefgarage am Dr.-Segin-Platz in Warstein. Feuerwehr und Polizei waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Um 18.15 Uhr fiel zwei Zeugen im Bereich der Tiefgarage ein Brandgeruch auf. Sie betätigten daraufhin unverzüglich den Notruf. Die zuerst vor Ort eintreffende Streifenwagenbesatzung konnte aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht näher zum Brandort vordringen und sperrte mit weiter hinzugezogenen Polizeikräften den Bereich ab. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten anschließend einen in der Tiefgarage brennenden Wagen. Mitarbeiter des Ordnungs- und Hochbauamtes suchten ebenfalls den Brandort auf. Die Tiefgarage wurde daraufhin gesperrt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und stellte den ausgebrannten Wagen sicher. Fachleute der Kriminalpolizei versuchen nun zu klären, ob es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt oder Brandstiftung handeln könnte. Zeugen, die weiterführende Angaben zu dem Brandgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Aufgrund des Einsatzgeschehens mussten Polizeikräfte, die für die Begleitung einer Demonstration um 19 Uhr vorgesehen waren, abgezogen werden. Nach einem Kooperationsgespräch mit der Versammlungsleiterin erklärte diese zu Beginn der Versammlung diese auch für beendet. Eine Begleitung des Demonstrationszuges durch die Polizei war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. (reh)

