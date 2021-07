Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Neuwied vom WE 16.07.-18.07.21

Neuwied (ots)

Am Wochenende kam es zu mehreren Diebstählen im Stadtgebiet.

In der Bismarckstraße ließ der Geschädigte die Seitenscheibe seines Fahrzeug offen stehen. Seine kurze Abwesenheit nutze der unbekannte Täter und entwendete das offenliegende Portemonnaie von der Beifahrerseite. Entwendet wurden Bargeld, EC-Karten und Fahrzeugpapiere.

Aus dem Personalraum des B1 Baumarktes wurde einer Angestellten ebenfalls das Portemonnaie entwendet. Dieses wurde kurze Zeit später in einem Postbriefkasten in Oberbieber aufgefunden. Das Bargeld entnahm der Täter - Personalpapiere, sowie Bankkarten verblieben im Portemonnaie. Die Polizei weist aus gegebenen Anlass darauf hin, dass Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt liegen gelassen werden sollen. Der "geschulte" Täter nutzt jede - noch so kurze Gelegenheit.

Am späten Abend des 17.07.21 meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass am B1 Baumarkt ein Pkw mit Blumen beladen würde. Nun muss geklärt werden, ob die Blumen aus dem Abfallcontainer oder aus dem zugänglichen Lager entwendet wurden.

Zeuge nach Sachbeschädigung an Pkw gesucht:

In der Zeit vom 15.07.21, 20:30 Uhr bis 16.07.21, 07:50 Uhr wurde im Raiffeisenring 95 ein PKW Honda Jazz zerkratzt. Zeugen können sich bei der Polizei Neuwied unter der Rufnummer: 02631-878-0 melden.

Trunkenheit im Verkehr

Am Samstagabend sollte ein Fahrzeugführer, in Irlich, einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei Erblicken des Streifenwagens versuchte der Fahrer zu flüchten. Er konnte durch die Streife aber schnell gestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,7 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

