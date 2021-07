Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall

Neustadt/Wied (ots)

Am 18.07.2021 kam es gegen 04:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K 75 zwischen den Ortsteilen Ammerich und Jungfernhof. Ein 18-jähriger Fahrer eines BMW kam im Verlauf einer Linkskurve in einem Gefällestück vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in einen dortigen Böschungswall. Der Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, ein entsprechender Vortest verlief positiv. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

