Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Rengsdorf (ots)

Am 17.07.2021 wurde zwischen 14:30 Uhr und 15:05 Uhr ein auf dem Parkplatz des "Aldi" in Rengsdorf ordnungsgemäß abgestellter PKW vermutlich beim Ausparken von einem unbekannten Fahrzeugführer an der rechten hinteren Heckstoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Kleinwagen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell