Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Nachtrag zum Diebstahl der Kupferkabelrollen im Wert von 100.000 Euro - Beschreibung des möglichen Tatfahrzeuges

Röbel (ots)

Wie bereits gestern mitgeteilt (siehe unten angefügte Pressemitteilung), wurden in der Nacht vom 12.04.2021 zum 13.04.2021 von zwei Solarparks westlich der BAB19 Kupferkabeltrommeln im Wert von ca. 100.000 Euro entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass sich die Täter beim Angriff auf den Solarpark Kogel/Leizen über die BAB19 gewaltsam Zutritt verschafft haben. Zum Abtransport der 70 Rollen Kupferkabel, wobei eine Rolle jeweils 60kg wiegt, müssen die Täter ein geeignet großes Fahrzeug auf dem Standstreifen der BAB 19, in Fahrtrichtung Rostock, zwischen den Anschlussstellen Röbel und Waren, abgestellt haben.

Durch die Kollegen der Polizeiinspektion Ludwigslust wurde gestern bekannt, dass in der Nacht vom 12.04.2021 zum 13.04.2021 von einem Firmengelände in 19230 Bobzin (bei Hagenow) ein LKW entwendet wurde. Der LKW der Marke Mercedes hat ein orangefarbenes Cockpit. Die Plane ist ebenfalls orangefarben, wobei die Farbe schon sehr verblast, sogar fast gelblich, ist. An beiden Türen sowie unterhalb der Windschutzscheibe an der Front des LKWs befindet sich der Schriftzug "Straßenunterhaltungsdienst". Zudem befindet sich vorne und an beiden Türen rot-weiß gestreifte Reflektierstreifen.

Dieser entwendete LKW könnte durch die Täter zum Diebstahl der Kupferkabelrollen genutzt worden sein, da dieser auf dem Standstreifen der BAB19 durch dessen Äußeres und der Aufschrift "Straßenunterhaltungsdienst" nicht auffallen würde.

Die Polizei bitte erneut die Bevölkerung um Hilfe. Wer in der Nacht vom Montag, den 12.04.2021 zum Dienstag, den 13.04.2021 auf der BAB19, in Fahrtrichtung Rostock, zwischen den Anschlussstellen Röbel und Waren, den beschriebenen LKW oder andere auffällige Fahrzeuge wahrgenommen hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Röbel unter 039931-848 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Erstmeldung:

In der Nacht vom 12.04.2021 bis zum 13.04.2021 (18:00 Uhr bis 06:00 Uhr) wurden im Bereich Röbel zwei Solarparks angegriffen und dabei Kupferkabeltrommeln im Wert von ca. 100.000 Euro entwendet.

Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu dem Solarpark in Kogel/Leizen an der BAB19 verschafft und 70 Rollen Kupferkabel im Wert von insgesamt ca. 25.000 Euro entwendet. Dabei wiegt eine Rolle ca. 60 kg. Nach bisherigen Erkenntnissen erfolgten der Zutritt sowie der Abtransport der Kupferkabelrollen über die BAB19. Insofern müssen die Täter mindestens ein geeignet großes Fahrzeug auf dem Standstreifen der BAB19 zwischen den Anschlussstellen Röbel und Waren abgestellt haben, um die 70 Rollen Kupferkabel abtransportieren zu können. Zeugen, die heute Nacht auf der BAB19 in Fahrtrichtung Rostock, zwischen den AS Röbel und Waren Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben, die in Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten, melden sich bitte bei der Polizei.

Der zweite angegriffene Solarpark befindet sich in nur wenige Kilometer entfernt, westlich von der BA19 zwischen Grüssow und Satow Hütte. Bislang unbekannte Täter haben einen Baucontainer auf dem dortigen Gelände gewaltsam aufgebrochen und aus diesem 200 Kupferkabeltrommeln im Wert von ca. 75.000 Euro entwendet.

Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurden durch Beamte der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel aufgenommen. Sie waren bzw. sind zur Spurensicherung im Einsatz. Zeugen, die in den genannten Örtlichkeiten auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Kupferkabeltrommeln geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Röbel unter 039931-848 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

