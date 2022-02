Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperbruch - Kollision im Kreisverkehr - Ein Leichtverletzter

Lippstadt (ots)

Einen leicht verletzten Kradfahrer und circa 500 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei am Mittwoch (2. Februar 2022) nach einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Mastholter Straße/ Ringstraße. Der 72-jährige Lippstädter befuhr gegen 11.40 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Mastholter Straße in Richtung Lipperode. Nach Zeugenangaben wurde er mit seinem Krad im Kreisverkehr durch einen 37-jährigen Autofahrer aus Münster angefahren. Der Münsteraner war zuvor aus der Ringstraße in den Kreisverkehr eingefahren und missachtete die Vorfahrt des Lippstädters. Durch den folgenden Sturz erlitt der Zweiradfahrer leicht Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. (reh)

