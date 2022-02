Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Verkehrsunfall beim Wenden

Werl (ots)

Einen Leichtverletzten und circa 7.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch (2. Februar 2022) auf der Soester Straße. Gegen 18.33 Uhr befuhr ein 44-jähriger Autofahrer aus Werl die Soester Straße in Richtung L969. In Höhe der Stralsunder Straße wollte er mit seinem Wagen wenden. Hierzu fuhr er ohne zu blinken leicht nach rechts und leitete den Wendevorgang nach links ein, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein hinter ihm fahrender 41-jähriger Autofahrer aus Werl versuchte den folgenden Unfall noch durch eine Vollbremsung erfolglos zu vermeiden. Er verletzte sich hierbei leicht. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell