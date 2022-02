Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Stockum - Einbrecher suchten Ferienhaus in der Forststraße auf

Möhnesee (ots)

Hebelspuren an der Terrassentür eines Ferienhauses und eine aufgebrochene Gartenhütte zeugen von einem Einbruch auf dem Grundstück eines Ferienhauses an der Forststraße. Die Einbrecher konnten zwar in die dortige Gartenhütte gelangen, die Tür zum Ferienhaus hielt jedoch stand. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

