Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, vermutliches Diebesgut sichergestellt, Polizei sucht Eigentümer

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ibbenbüren (ots)

Auf ihrer nächtlichen Streifenfahrt bemerkte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Ibbenbüren am Montag (02.08.2021) gegen 03.10 Uhr einen polizeibekannten Mann, der sich in verdächtiger Weise im Bereich der Unterführung des Bahnhofs Ibbenbüren aufhielt. Als dieser das Fahrzeug bemerkte, versuchte er, sich hinter einer Mauerecke zu verstecken. Die Beamtinnen und Beamten hielten an und sprachen den 32-jährigen Mann aus Ibbenbüren an. Gleichzeitig bemerkten sie einen deutlichen Marihuanageruch. Auf diese Feststellung angesprochen, gab der Mann einen entsprechenden Konsum zu. Der Mann und seine mitgeführten Sachen wurden auf weitere Drogen hin durchsucht. In einer Tasche wurde eine Kleinstmenge Cannabis aufgefunden. In einem Rucksack entdeckten die Beamten eine hochwertige Boss-Sonnenbrille im Stahlgestell mit auffälligen rot-schwarzen Bügeln, dazu ein schwarzes Brillenetui und eine hochwertige Schweizer Uhr der Marke Swiss Military, Modell Hanowa, mit der Individualnummer 6-4196. Es besteht bei den aufgeführten Gegenständen der Verdacht, dass es sich hierbei um Diebesgut handeln könnte, zumal vor Ort kein schlüssiger Eigentumsnachweis erbracht werden konnte. Die Brille und die Uhr wurden sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die rechtmäßigen Eigentümer geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell