Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbrecher steigen in Einfamilienhaus ein

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Samstag (31.08.21), 12.00 Uhr, und Mittwoch (04.08.21), 20.00 Uhr, Zugang zu einem freistehenden Einfamilienhaus an der Goethestraße verschafft. Die älteren Bewohner befanden sich zur Tatzeit im Urlaub. Aufgefallen ist die Tat der Tochter des Ehepaars, die im Haus nach dem Rechten sehen wollte. Ersten Erkenntnissen zufolge stiegen die Täter durch ein Kellerfenster ins Gebäude ein. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen in mehreren Zimmern. Zum Beuteschaden gibt es noch keine Angaben. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Emsdetten nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 02572/9306-4415.

