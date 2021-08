Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel - Riesenbeck, Verkehrsunfallflucht, Gartenmauer beschädigt

Hörstel (ots)

Am Montag (02.08.2021), in der Zeit von 10.00 Uhr und 12.20 Uhr, wurde auf der Straße Gelsbach in Höhe der Hausnummer 3 die dortige Gartenmauer von einem Fahrzeug so stark beschädigt, dass ein Sachschaden von etwa 1500 Euro entstanden ist. An der Gartenmauer wurde blaue Fremdfarbe festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Suche der Polizei konzentriert sich dabei auf ein blaues Fahrzeug. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215 entgegen.

