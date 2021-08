Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbruch in Einfamilienhaus

Saerbeck (ots)

An der Westladbergerner Straße sind unbekannte Täter am Dienstag (03.08.21) in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 21.45 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen die Täter zunächst mit einem unbekannten Gegenstand ein kleines Fenster in der Hauseingangstür ein. Anschließend drückten sie ein Küchenfenster auf der Rückseite des Gebäudes, am Rande Saerbecks an der Abzweigung Zum Glanetal liegt, auf und gelangten so ins Innere. In mehreren Räumen durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Die Einbrecher entwendeten einen Fernseher, einen Laptop sowie zwei Handtaschen samt Geldbörsen. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Greven nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell