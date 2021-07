Polizei Paderborn

POL-PB: In Einfamilienhaus eingebrochen

Paderborn-Sennelager (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist am Mittwoch zwischen 11.30 und 14.45 Uhr in ein Einfamilienhaus am Klosterweg in Paderborn-Sennelager eingebrochen. Er nutzte ein auf Kipp stehendes Fenster, um in den Wohnraum einzudringen. Dort dursuchte der Einbrecher die Räume und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sachdienliche Hinweise an die Telefonnummer 05251-3060 zu melden.

