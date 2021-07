Polizei Paderborn

POL-PB: Audi kommt von der Fahrbahn ab

Borchen-Etteln (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf der K20 bei Borchen-Etteln hat sich am Mittwochnachmittag eine 59-Jährige leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau war gegen 15 Uhr mit ihrem Audi in Fahrtrichtung Etteln unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab, prallte in die dortige Leitplanke und kam anschließend auf einem Grünstreifen zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Paderborner Krankenhaus, der Audi musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell