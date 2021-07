Polizei Paderborn

POL-PB: Zigarettenautomat geplündert

Paderborn (ots)

(mb) In der Nacht zu Dienstag ist an der Salierstraße ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Der Automat steht an der Salierstraße zwischen den Einmündungen Pfälzer Weg und Elsässer Weg. Die Täter flexten den Schlossbereich auf und hebelten das Gerät auf, um sämtliche Packungen sowie das Bargeld zu stehlen. Laut ersten Erkenntnissen hielten sich mindestens drei Tatverdächtige zwischen 00.00 Uhr und 01.15 Uhr in Tatortnähe und direkt am Automaten auf. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell