Polizei Paderborn

POL-PB: Kind bei Unfall leicht verletzt

Bad Lippspringe (ots)

(mh) Ein 5-jähriges Kind und eine 22-jährige Frau haben sich bei einem Unfall in Bad Lippspringe am Mittwochnachmittag leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau war gegen 16.15 Uhr auf der Straße "Auf der Mersch" in Fahrtrichtung "Josefstraße" unterwegs, als das Kind zwischen zwei am linken Fahrbahnrand geparkten Autos auf die Straße trat. Trotz sofort eingeleiter Bremsung kam es zum Zusammenstoß, woraufhin der 5-Jährige zu Boden fiel. Das Kind zog sich leichte Verletzungen an der Schulter zu und wurde per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

