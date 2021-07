Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mehrfach Gesuchter hat gefälschten Führerschein und Drogen dabei

Freiburg (ots)

Ein 47-Jähriger, der mit drei Haftbefehlen gesucht wurde konnte durch die Bundespolizei festgenommen werden. Zudem hatte der Mann einen gefälschten Führerschein und eine Kleinmenge Betäubungsmittel dabei. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Samstagnachmittag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den 47-Jährigen am Hauptbahnhof Freiburg. Bei der Überprüfung des marokkanischen Staatsangehörigen, der sich mit einer deutschen Niederlassungserlaubnis ausweisen konnte, stellte die Streife drei offene Haftbefehle fest. Zwei Haftbefehle waren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu vollstrecken. Gefordert waren Geldstrafen in Höhe von 1740 Euro sowie 1830 Euro, ersatzweise 58 Tage bzw. 61 Tage Freiheitsstrafe. Des Weiteren bestand ein Vorführungshaftbefehl gegen den 47-Jährigen, da er nicht zur Hauptverhandlung erschienen war. Er wird wegen Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz angeklagt. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei festgenommen. Bei der Durchsuchung fand die Streife einen gefälschten kroatischen Führerschein, sowie 7 Gramm Haschisch bei dem 47-Jährigen. Wegen Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Aufgrund des Vorführungshaftbefehls wurde der 47-Jährige beim Haftgericht vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die geforderten Geldstrafen konnte er nicht aufbringen.

