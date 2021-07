Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Wohnungseinbrecher durch die Schweiz ausgeliefert

Weil am Rhein (ots)

Ein europaweit gesuchter Wohnungseinbrecher wurde durch die Schweiz nach Deutschland ausgeliefert. Zur Verbüßung der fast einjährigen Haftstrafe hat ihn die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der 36-jährige deutsche Staatsangehörige wurde seit einem Jahr mit Haftbefehl gesucht. Von einem Gericht wurde er rechtskräftig wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls zu einer Freiheitsstrafe von 362 Tagen verurteilt. Seit Oktober des letzten Jahres wurde der 36-Jährige auch mit Europäischem Haftbefehl gesucht. In der Schweiz konnte der Gesuchte gefasst werden und wurde am Donnerstag (08.07.2021) von den Schweizer Behörden am Autobahnübergang Weil am Rhein nach Deutschland überstellt. Der Mann wurde durch die Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der Haftstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell