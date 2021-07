Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Dreifach Gesuchter im Einreisezug festgenommen

Freiburg im Breisgau (ots)

Ein 35-jähriger ägyptischer Staatsangehöriger wurde am Montagabend im Fernzug aus der Schweiz kontrolliert. Der Mann wurde mehrfach gesucht, jetzt sitzt er in Haft. Da er keine Reisedokumente hatte, wurde durch die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am gestrigen Abend (05.07.2021) wurde der ägyptische Staatsangehörige durch Mitarbeitende der Bundeszollverwaltung im Fernzug von der Schweiz kommend kontrolliert. Beim Abgleich der Daten fiel den Beamten auf, dass der Mann gleich dreimal in Deutschland gesucht wurde. Weil er gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen hatte, wurde er von einem Gericht rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt. Wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung bestand zudem ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 35-Jährigen. Ferner tauchte der Mann nach der Ablehnung seines Asylantrags unter und wurde seitdem durch die zuständige Ausländerbehörde gesucht. In Freiburg im Breisgau war die Reise des Mannes auf dem Bundespolizeirevier zu Ende. Da er die geforderte Geldstrafe vor Ort nicht bezahlen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der 120-tägigen Ersatzfreiheitstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Da er keine für die rechtmäßige Einreise und den rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland gültigen Dokumente vorweisen konnte, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Nach Haftentlassung droht dem 35-Jährigen die Abschiebung in sein Heimatland.

