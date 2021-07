Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Europaweit Gesuchter festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Ein 24-Jähriger der durch die Justizbehörden aus dem Saarland europaweit gesucht wurde konnte durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden.

Am Freitagabend kontrollierten Kräfte der Bundespolizei im Rahmen der intensivierten Binnengrenzfahndung am Grenzübergang Palmrainbrücke. Dabei kontrollierten die Kräfte einen 24-Jährigen, der von Frankreich nach Deutschland einreisen wollte. Die Überprüfung des kroatischen Staatsangehörigen zeigte einen Untersuchungshaftbefehl wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl durch die Justizbehörden aus dem Saarland. Da die Behörden von einem reisenden Täter mit Wohnsitz im Ausland ausgingen war europaweit nach dem Mann gefahndet worden. Der 24-Jährige wurde durch die Bundespolizei festgenommen und nach Vorführung beim Haftrichter in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

