Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Südstadt: Nach Gartenhauseinbruch - Täterermittlung durch DNA-Treffer

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Ende Oktober vergangenen Jahres stieg ein bislang unbekannter Täter in die Kleingartenanlage "Kirchheimer Loch" ein und entwendete aus einem Gartenhaus mehrere Werkzeuge im Wert von einigen hundert Euro (wir berichteten).

An einer am Tatort gesicherten Fahrradleuchte konnten DNA-Spuren gesichert werden, die nach Auswertung durch die Kriminaltechnik nun zu einem 45-jährigen Tatverdächtigen führten. Die Ermittlungen des Bezirksdienstes des Polizeireviers Heidelberg-Süd dauern an.

