Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/BAB 6: Drogen aufgefunden und sichergestellt - zwei Tatverdächtige festgenommen

Walldorf/BAB 6 (ots)

Am Donnerstagnachmittag fanden Beamte der Autobahnfahndung bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A 6 bei Walldorf mehrere hundert Gramm Marihuana. Das Fahrzeug fiel den Beamten auf der A 6, in Richtung Heilbronn fahrend, auf. Am Autobahnkreuz Walldorf wurde es zur Kontrolle gestoppt. Aus dem Fahrzeug, das mit zwei Männern im Alter von 42 und 46 Jahren besetzt war, wehte den Beamten deutlich wahrnehmbarer Marihuanageruch entgegen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Fahnder im Kofferraum einen Schuhkarton mit mehreren hundert Gramm Marihuana. Die beiden Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen und anschließend zur weiteren Sachbearbeitung der Kriminalpolizei überstellt. Das aufgefundene Marihuana wurde beschlagnahmt. Zur einghenden Untersuchung wurde auch das Fahrzeug sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

