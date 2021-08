Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Auto überschlägt sich mehrfach, Rettungshubschrauber transportiert Schwerverletzte ab

Rheine (ots)

Eine 25-jährige Autofahrerin aus Münster ist am Montagvormittag (02.08.21) gegen 11.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Hörsteler Straße in Rodde schwer verletzt worden. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Die Frau fuhr zunächst mit ihrem gelben Suzuki auf der Hörsteler Straße in Fahrtrichtung Hörstel, als ein 61-jähriger Autofahrer aus Rheine mit einem grauen Opel von der Autobahnabfahrt der Anschlussstelle Rheine-Kanalhafen nach links auf die Hörsteler Straße in Fahrtrichtung Rheine abbog. Die 25-Jährige wollte eine Kollision vermeiden und wich dem Opelfahrer aus. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild, überschlug sich mehrfach und kam anschließend im Graben zum Stehen. Die 25-Jährige wurde aufgrund ihrer schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der 61-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der gelbe Suzuki musste mit Totalschaden abgeschleppt werden.

