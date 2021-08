Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfallflucht

Westerkappeln (ots)

Im Zeitraum von Freitag (30.07.2021) bis Sonntag (01.08.2021), 09.00 Uhr, wurde auf der Straße Haubreede 34 ein geparkter blauer Citroen, besser bekannt als Ente, an der linken Fahrzeugseite durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden an der Ente wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591 - 4315.

