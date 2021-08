Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Gefährdung des Straßenverkehrs, Zeugen gesucht

Lotte (ots)

Die Polizei in Ibbenbüren erhielt Kenntnis über ein gefährliches Überholmanöver, das auf der Ibbenbürener Straße beobachtet worden war. Den Zeugenaussagen zufolge überholte am Freitag (30.07.21) gegen 20.55 Uhr ein weißer Porsche, der in Richtung Lotte fuhr, einen älteren roten Traktor, der in gleiche Richtung fuhr. Vor dem Porsche hatten bereits andere Fahrzeuge den Traktor überholt. Zum Zeitpunkt des Überholvorgangs befanden sich der Traktor und der Porsche in Höhe der Einmündung Fuchsgrabenweg. Als Fahrzeuge im Gegenverkehr auftauchten, fuhr der Porsche weiter und vollendete seinen Überholvorgang. Durch dieses rücksichtslose Verhalten wurden andere Fahrzeuge erheblich gefährdet. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Gegenverkehr stark abbremsen und ein Ausweichmanöver einleiten. Es werden weitere Zeugen gesucht, die dieses Verkehrsgeschehen beobachtet haben. Zeugen, die Hinweise auf den Porsche geben können, oder die den gefährlichen Überholvorgang beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell