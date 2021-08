Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl aus Kfz, mehrere Scheiben an Mercedes eingeschlagen

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntag (01.08.21) in der Zeit zwischen 00.15 Uhr nachts und 10.30 Uhr am Vormittag mehrere Scheiben eines Pkws an der Straße Am Ring in Püsselbüren eingeschlagen. So gelangten sie in den grauen Mercedes Benz, der in Höhe der Einmündung Wieselpaß geparkt war. Aus der Mittelkonsole entwendeten sie eine Geldbörse. Der Sachschaden inklusive des Beuteschadens liegt im höheren vierstelligen Eurobereich. Es liegen keine Täterhinweise vor. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05451/ 591-4315.

