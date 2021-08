Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Unbekannte schubsen Geschädigte auf Aldi-Parkplatz und stehlen Geldbörse

Rheine (ots)

Auf dem Aldi-Parkplatz am Pfarrer-Bergmannshoff-Platz in Dorenkamp ist eine 71-jährige Frau am Montagnachmittag (02.08.21) gegen 14.30 Uhr Opfer eines Straßenraubs geworden. Die Frau war eigenen Angaben zufolge gerade dabei, ihre Einkäufe im Kofferraum ihres Autos zu verstauen. Das Auto stand auf einem der mittigen Parkplätze mit dem Heck zum Aldi-Markt hin. Beim Verstauen der Einkäufe fiel der 71-Jährigen ihre Geldbörse zu Boden. Kurz darauf traten zwei unbekannte Männer an sie heran und schubsten sie gegen den Pkw. Die 71-Jährige konnte einen Sturz noch verhindern. Die Unbekannten nahmen die auf dem Boden liegende grau-rote Geldbörse an sich und flüchteten. Die Geschädigte blieb unverletzt. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Beide waren männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß und von athletischer Statur. Sie hatten dunkle Haare und trugen dunkle Kleidung. Die Polizei sucht Zeugen, die von dem Vorfall etwas mitbekommen haben, und die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können. Zu erreichen ist die Wache in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

