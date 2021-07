Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Unruhiger Freitag für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Freitag dem 09.07.2021 musste die Feuerwehr Ennepetal zu verschiedenen Einsätzen ausrücken. Um 06:56 Uhr wurden die Hauptamtlichen Kräfte zu "einer Person hinter verschlossener Wohnungstür" in die Peddenöderstr. alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten mittels Fensteröffnungsset ein Fenster öffnen. Der Patient wurde an den Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz endete für die Einsatzkräfte um 07:55 Uhr.

Um 08:33 wurden die Hauptamtlichen Kräfte zu einer Ölspur in die Distelkampstr. alarmiert. Die zwei Einsatzkräfte sicherten die Straße und streuten die Ölspur ab. Dieser Einsatz endete um 09:12

Um 17:16 wurden die Hauptamtlichen Kräfte, der Löschzug 1 sowie LG2 zu einem Einsatz mit der Meldung " Gasgeruch in Wohnung" in die Hinnenbergerstr. alarmiert. Die Feuerwehr Ennepetal führte Messungen in der Wohnung durch und sicherte Gasflaschen. Im Anschluss wurde die Wohnung natürlich belüftet und der Einsatz endete um 18:08 Uhr. Noch während des laufenden Einsatzes in der Hinnenbergerstr. Kam es um 17:37 zu einer automatischen Brandmeldung in einem Industriebetrieb in der Pregelstr. Diesen Einsatz übernahm der Löschzug 1 sowie die LG2 und LG5. Die Einsatzkräfte kontrollierten die betroffenen Bereiche und konnten kein Brandereignis feststellen. Dieser Einsatz endete um 18:21

Um 18:35 wurden die Hauptamtlichen Kräfte zu einem verletzten Vogel in die Feldstr. alarmiert. Die vier Einsatzkräfte nahmen den Vogel auf um ihn einen Tierarzt zuzuführen. Dieser Einsatz endete um 18:52

Noch während der Fahrt zur Feuerwache wurden die Hauptamtlichen Kräfte um 18:52 zu einem zu einem Rettungsdiensteinsatz in die Breckerfelderstr. alarmiert. Es galt eine schnelle Erstversorgung zu leisten, da kein Rettungswagen in der Nähe des Einsatzortes verfügbar war. Die 4 eingesetzten Einsatzkräfte betreuten und versorgten den Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und unterstützten diesen weiter. Der Einsatz endete um 19:31 Uhralarmiert.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell